Sénégal: Djireye Clotilde Coly, une experte-comptable, à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports

Dakar — L'experte-comptable Djireye Clotilde Coly, ancienne directrice de l'Emploi, a été nommée, lundi, ministre de la Jeunesse et des Sports à la faveur du réaménagement gouvernemental intervenu après la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, le 25 mai dernier.

Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a rendu publique lundi soir la liste du nouveau gouvernement de 30 membres marquée par l'arrivée de nouvelles têtes côtoyant des ministres représentant des partis alliés.

La nouvelle équipe est un alliage de technocrates et de politiques, selon le chef du gouvernement. Ainsi, Mme Coly a été nommée ministre de la Jeunesse et des Sports.

Experte-comptable inscrite à l'Ordre national des experts-comptables et comptables agréés du Sénégal (ONECCA), elle est une cadre du secteur financier et de l'administration publique, dotée d'une expérience professionnelle de plus de quatorze ans dans la gestion, l'audit et le pilotage de la performance.

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Avant son entrée au gouvernement, elle a dirigé la Direction de l'Emploi au sein du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Sénégal d'octobre 2025 au 20 février 2026, un poste stratégique au sein duquel elle a été impliquée dans la conception et la mise en oeuvre de politiques publiques orientées vers la promotion de l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes.

Son parcours professionnel s'est construit au sein de plusieurs multinationales, où elle a successivement exercé les fonctions de contrôleur financier puis de responsable des obligations statutaires et fiscales (Statutory and Tax Manager). Ces différentes responsabilités lui ont permis de développer une expertise dans la gestion financière, le contrôle interne et la conformité réglementaire.

En octobre 2022, elle a occupé les fonctions de responsable de l'activité Business Process Solutions (BPS) au sein de Deloitte Sénégal. A ce poste, elle supervisait des missions d'accompagnement financier et organisationnel au Sénégal, au Mali et en Mauritanie, portant notamment sur l'optimisation des processus, la conformité et le renforcement des dispositifs de gouvernance des entreprises.

Sa nomination intervient dans un contexte marqué par plusieurs réformes et échéances majeures dans le secteur du sport. L'Assemblée nationale a adopté le 16 mai dernier un nouveau Code du sport, destiné à moderniser le cadre juridique et institutionnel du sport sénégalais.

Le département de la Jeunesse et des Sports devra également accompagner la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, un événement d'envergure internationale qui constituera une première sur le continent africain.

Le Sénégal est par ailleurs engagé dans des compétitions sportives internationales majeures, notamment la prochaine Coupe du monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin -19 juillet), à laquelle la sélection nationale est qualifiée, renforçant ainsi les attentes autour de la performance et de la structuration du sport de haut niveau.

Au-delà de ces échéances, le ministère fait face à des enjeux structurants articulés autour de plusieurs axes majeurs.

Le premier concerne l'insertion socio-économique des jeunes, avec pour objectif de répondre aux défis du chômage et de la précarité à travers l'emploi, l'entrepreneuriat, la formation et l'accompagnement des initiatives de jeunesse. Il s'agit de faire de la jeunesse un véritable levier de développement économique.

Le deuxième axe porte sur le développement du sport de masse et du sport pour tous, à travers la promotion des activités sportives de proximité, du sport scolaire et universitaire, ainsi que du sport comme outil de santé publique et de cohésion sociale.

Le troisième enjeu concerne la performance et l'excellence sportive internationale, avec le renforcement de la détection des talents, la formation des athlètes et l'amélioration des performances dans les compétitions internationales.

Le ministère est également confronté à la question des infrastructures sportives et de l'aménagement territorial, visant à réduire les inégalités d'accès aux équipements et à moderniser les infrastructures sur l'ensemble du territoire national.

La gouvernance du secteur constitue un autre enjeu majeur, notamment à travers la supervision des fédérations sportives, la transparence de la gestion et la lutte contre les dysfonctionnements dans le mouvement sportif.

La formation et la professionnalisation des acteurs du sport, ainsi que la promotion de la coopération internationale, visent à renforcer les capacités humaines et institutionnelles du secteur.

Dans ce contexte, la nouvelle ministre prend la tête d'un département au coeur des politiques publiques, à l'intersection des enjeux sociaux, économiques et sportifs, avec pour ambition de renforcer l'impact du sport et des politiques de jeunesse dans le développement national.