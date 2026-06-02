Sénégal: Issa Laye Diop - 'Le match de Charlotte a déclenché le train de mobilisation autour des Lions'

Dakar — La rencontre amicale entre le Sénégal et les États-Unis dimanche à Charlotte a déclenché le train de la mobilisation de la diaspora sénégalaise pour la Coupe du Monde, qui démarre à partir du 11 juin prochain, a assuré Issa Laye Diop, le président du 12e Gaindé, groupe de supporteurs des Lions du football.

"Le train de la mobilisation a été déclenché dimanche à Charlotte lors de la rencontre amicale entre le Sénégal et les États-Unis. Les Lions ne seront pas seuls aux États-Unis. Il y aura dans les gradins des Sénégalais engagés à pousser leur équipe nationale à la victoire", a-t-il dit.

L'équipe nationale du Sénégal s'est inclinée face à celle des États-Unis sur le score de 3 buts à 2, dimanche à Charlotte, lors d'un match amical de préparation en perspective du prochain Mondial qui se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

A Charlotte, la diaspora sénégalaise vivant aux États-Unis s'est mobilisée pour accompagner les Lions du football, selon M. Diop.

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"Je me réjouis de l'élan de solidarité de la diaspora sénégalaise. Nous avons installé le 12e Gaindé des Etats-Unis et du Canada", a fait savoir Issa Laye Diop.

L'État du Sénégal a décidé de ne pas prendre en charge le déplacement des supporters pour la Coupe du monde 2026, en raison des difficultés liées à l'obtention de visas pour les Etats-Unis, a annoncé récemment la ministre sortante de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye.

"Avec la levée de certaines restrictions par les États-Unis, nous sommes en train de réfléchir sur comment envoyer une délégation même symbolique pour accompagner les supporters de la diaspora pour galvaniser les Lions à la victoire", a indiqué Issa Laye Diop.

Par rapport à la participation des Lions à la Coupe du monde, le président du 12e Gaindé se dit très "optimiste".

"Nous sommes les champions d'Afrique en titre, nous avons le meilleur gardien du continent, nous avons aussi le meilleur public, le 12e Gaindé, et la meilleure diaspora [...] Nous serons le premier pays africain à disputer une finale de la Coupe du monde", a-t-il ajouté.

Après le match amical de dimanche, les Lions vont rallier San Antonio, une ville du Texas, où ils affronteront l'Arabie Saoudite pour un dernier match amical préparatoire, le 9 juin à 23h GMT.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.