Sénégal: Trois personnes meurent dans une collision à Koudiadiène, sur l'axe Thiès-Tivaouane

Tivaouane — Trois personnes ont perdu la vie, lundi, dans une collision entre une moto et un minibus de transport en commun, à hauteur du village de Koudiadiène, sur l'axe Tivaouane-Thiès, a appris l'APS de sources sécuritaires.

L'accident, survenu vers 9h30, près de Koudiadiène, dans la commune de Chérif Lo, dans le département de Tivaouane, a fait au moins trois morts et plusieurs blessés graves, selon la même source.

D'après les premiers éléments recueillis sur place, le motocycliste roulant en direction de Dakar, s'est retrouvé, alors qu'il tentait un dépassement, sur la voie opposée, où il est entré en collision avec un minibus de transport en commun de type "Cheikhou Charifou", qui arrivait en sens inverse.

Le conducteur de la moto est décédé sur le coup. Après l'impact, le chauffeur du minibus a perdu le contrôle de son véhicule, qui a dérapé, avant de heurter un bus.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le bilan fait état de trois morts, dont le motocycliste, le chauffeur du minibus et une passagère enceinte.

Plusieurs autres passagers, grièvement blessés, ont été évacués vers l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndiassane et les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus pour sécuriser les lieux, effectuer les constatations d'usage et porter assistance aux victimes.

Une enquête a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de l'accident et situer les responsabilités.