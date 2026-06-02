Congo-Brazzaville: Stylisme - Les créations de Christiane Elphège Mboumba Bouanga présentées à Fashion School

L'artiste styliste congolaise, Christiane Elphège Mboumba Bouanga, présente, du 1er au 7 juin à Brazzaville, ses modèles innovants confectionnés à partir des modèles des années 1980.

Les créations innovées de la jeune styliste sont influencées par des facteurs sociaux, économiques et technologiques en vogue dans la société.

« Le styliste crée ses modèles. Il crée ce qui lui vient à l'esprit et il le reproduit. Et il y a le modéliste qui est là, qui réalise ce que le styliste fait. Et concernant ma vision, le stylisme, je peux apporter une innovation. Par exemple, si je me basais sur des modèles des années 1980, je peux apporter une touche personnelle pour moderniser tout ce qui est modèle vintage », a indiqué Christiane Elphège Mboumba Bouanga.

Pour ses modèles, la styliste respecte aussi une approche à la fois esthétique et fonctionnelle, mais pas seulement, car ses créations portent également des messages qui influent ou révèlent les tendances d'une société sur les grandes maisons de couture.

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« Depuis l'âge de 10 ans, j'aimais bien tout ce qui est tendance, mode. Et je créais des modèles à moi. Je reproduisais tout ce qui me venait par inspiration. Je représentais cela sur une feuille. Et en grandissant, j'ai décidé de me perfectionner », a expliqué la styliste congolaise.

Enfin, dynamique et souple, la styliste Christiane Elphège Mboumba Bouanga concilie création personnelle et travail en équipe. Tenant compte du marché, elle sait s'adapter à différents produits, notamment la lingerie ou les accessoires.