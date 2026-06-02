Congo-Brazzaville: Coopération sino-congolaise - Des cadres congolais renforcent leurs compétences en négociation à Pékin

Du 14 au 27 mai dernier, le Congo a franchi une nouvelle étape dans ses relations bilatérales avec la Chine. Vingt-cinq se ses hauts cadres de l'administration étaient réunis à Pékin pour un séminaire de haut niveau consacré aux négociations de l'Accord de partenariat économique de développement partagé.

Organisé conjointement par les autorités chinoises et le ministère congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, le séminaire s' est inscrit dans la continuité d'un partenariat fortement implanté dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et des mines.

Face aux mutations rapides de l'économie mondiale et à la redéfinition des règles du commerce par le numérique, l'objectif de ce séminaire était de doter les négociateurs congolais d'outils concrets et de méthodes actualisées pour défendre efficacement les intérêts du pays.

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Durant deux semaines intensives, les participants ont combiné formation théorique, visites d'institutions et échanges directs avec des experts locaux pour mieux appréhender le modèle de développement et de gouvernance économique de la Chine. Le programme a permis de clarifier les enjeux juridiques, économiques et techniques de l'accord à travers des modules spécifiques.

À l'issue du séminaire, les organisateurs et les participants ont dressé un bilan très positif. Au-delà des aspects purement techniques, il a permis de consolider la confiance mutuelle grâce à une meilleure compréhension des attentes et contraintes réciproques.

Pour accélérer l'opérationnalisation de l'accord, plusieurs recommandations clés ont émergé des discussions, notamment la modernisation des infrastructures portuaires, le développement du tourisme communautaire comme levier de diversification de l'économie et la formation des ressources humaines pour garantir un véritable transfert de compétences entre les deux nations.

Décrit par la délégation congolaise comme une immersion culturelle et professionnelle unique, ce séminaire a marqué l'entrée du partenariat Congo-Chine dans une nouvelle dynamique : celle de l'expertise et du développement partagés. Il appartient désormais aux cadres formés de transformer ces acquis en actions concrètes pour faire rayonner le pays au sein de la coopération Sud-Sud.