Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Un élan de solidarité de la Chine aux orphelins congolais

1 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a réceptionné, le 1er juin à Brazzaville, des produits pharmaceutiques, des vivres et non vivres, dont les kits scolaires, des mains de l'ambassadrice de la Chine au Congo, An Qing, au profit des orphelins des centres d'accueil « Béthanie » et « Yamba ngaï ».

Au-delà du don, les médecins de la mission médicale chinoise ont procédé à une série de consultations médicales de ces enfants vulnérables.

« La Chine, à travers son ambassade, démontre par ce geste que la coopération bilatérale ne se limite pas aux grands projets d'infrastructures et aux accords économiques, mais qu'elle touche aussi l'essentiel, l'humain, plus particulièrement l'enfant », a indiqué la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire en soulignant que le bien-être, la santé et l'éducation de ces enfants vulnérables sont au cœur des priorités du gouvernement.

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Justifiant le don et l'assistance médicale apportés aux orphelins de « Béthanie » et « Yamba ngaï », dans le cadre d'une coopération agissante entre son pays et le Congo, l'ambassadrice de Chine a indiqué : « La jeunesse porte l'espoir et l'avenir d'un pays. Nous souhaitons que ces enfants deviennent non seulement les piliers du développement national, le fondement du progrès social mais aussi qu'ils contribuent demain à l'épanouissement des relations de coopération et d'amitié entre le Congo et la Chine ».

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