Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - 16 322 candidats passent l'examen

Les épreuves écrites du baccalauréat technique, session de juin 2026, démarrent ce 2 juin sur l'ensemble du territoire national. Au total, 16 322 postulants inscrits à cet examen sont répartis dans 88 centres.

Le nombre de candidats à Brazzaville est de 6 820, tandis qu'à Pointe-Noire il est de 6 436. Il y a 8 024 filles parmi les 16 322 candidats inscrits, contre 8 298 garçons.

Les candidats plancheront en début de journée sur l'épreuve de français et de philosophie. Dans l'après-midi, la série de menuisier agenceur sera évaluée sur l'épreuve de prévention santé environnement tandis que la série PD planchera sur la déontologie et la législation.

Les séries P6 et P7 vont passer l'épreuve d'histoire-géographie, les séries G1 la vie d'entreprise et H1 les statistiques. Quant à la série BG1, les candidats feront les statistiques, mathématiques.

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Le directeur des examens et concours (DEC) de l'Enseignement technique, Armand Rock Bokangué, a assuré le bon déroulement des préparatifs de l'examen commençant par la sélection des sujets en passant par la saisie, la révision des sujets jusqu'à l'acheminement des malles des sujets vers les centres d'examen.

« Selon le chronogramme de l'examen, nous sommes en train de procéder à la remise des malles des sujets, une étape qui nécessite une bonne sécurisation pour éviter la fuite », a déclaré le DEC.

Cette année, la particularité de cet examen d'Etat se situe au niveau de la présence des deux séries P1 et P9 dans deux lycées d'enseignement professionnels de l'Economie sociale et familiale dans le département de la Sangha, à Ouesso.

Une autre particularité s'explique par la prise en compte de notes des rapports de stage des candidats pour intégrer les banques de données du système informatique.

Notons qu'un appel a été lancé aux candidats de se présenter plus tôt dans les centres d'examen munis de leur pièce d'identité et des fiches d'anonymat .