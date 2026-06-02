Congo-Kinshasa: Ebola - Fin de la visite du patron de l'OMS, reçu par le président Félix Tshisekedi

Fin de la visite en RDC du directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Tedros Ghebreyesus a quitté Kinshasa le lundi 1er juin au soir après un déplacement de plusieurs jours dans ce pays dont l'Est fait face à une l'épidémie d'Ebola. Le patron de l'OMS qui s'est notamment rendu à Bunia, capitale provinciale épicentre de la maladie, a visité un nouveau centre de traitement et rencontré les premiers patients guéris d'Ebola. Avant de retourner à Genève, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi.

Avec notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi

La rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a duré une heure au Palais de l'Union africaine, l'un des sièges du pouvoir ici dans la capitale congolaise. L'occasion pour le directeur de l'OMS de rappeler l'expertise de la RDC dans la gestion d'Ebola. Selon une source proche de la présidence congolaise, l'entretien s'est surtout concentré autour du déplacement de M. Ghebreyesus à Bunia, épicentre de l'épidémie.

Message aux populations

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Une visite à laquelle tenait particulièrement le chef de l'organisation internationale qui voulait passer un message aux populations : « Vous n'êtes pas seules ». Et pour montrer l'engagement de l'OMS aux côtés des autorités, Tedros Ghebreyesus a signé une déclaration conjointe avec les ministres de la Santé et de la Communication. Les parties y ont notamment rappelé l'importance du rôle des communautés dans la maitrise de cette épidémie.

La communauté internationale interpellée

Tedros Ghebreyesus a aussi, plusieurs fois, lors de ses prises de parole, interpellé la communauté internationale. Pour lutter contre la propagation de la maladie, il ne faut pas fermer les frontières ni mettre en place des restrictions de voyage, mais il faut des moyens et de la solidarité, a martelé le chef de l'OMS.