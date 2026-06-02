Rwanda: Le président Paul Kagame à Paris pour inaugurer un nouveau mémorial en hommage aux victimes du génocide

Ce mardi 2 juin, le chef de l'État rwandais se rend dans la capitale française pour inaugurer en compagnie d'Emmanuel Macron une double stèle en mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Un nouveau geste mémoriel de Paris à l'endroit de Kigali pour sceller la réconciliation entre les deux pays.

Le président rwandais Paul Kagame est attendu à Paris, ce mardi 2 juin, pour inaugurer dans la capitale française un nouveau mémorial en hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Installé sur les bords de Seine, sur l'esplanade Habib-Bourguiba, il se présente sous la forme d'une double stèle, oeuvre de l'artiste Grada Kilomba.

Selon l'Élysée, la cérémonie d'inauguration, à laquelle le président français Emmanuel Macron assistera également, « poursuit le processus mémoriel et de réconciliation » engagé depuis plusieurs années entre les deux pays.

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Lancé notamment en mars 2021 par le rapport de l'historien Vincent Duclert dont les conclusions pointaient la responsabilité « accablante » de la France pendant le génocide, ce processus s'était poursuivi au mois de mai de la même année, quand le chef de l'État français avait fait sienne la reconnaissance directe de cette responsabilité au mémorial national de Gisozi, à Kigali.

Moment-clé du réchauffement des relations franco-rwandaises ces dernières années, l'événement avait été suivi ensuite de plusieurs déplacements du président Paul Kagame à Paris. Celui qu'il effectue ce mardi est toutefois le premier dédié aux questions mémorielles dans la capitale française depuis plusieurs années.