Nigeria: Des enseignants en grève après l'enlèvement de nombreux professeurs et élèves dans le Sud

Les autorités nigérianes sont toujours à la recherche des 39 enfants et de sept de leurs professeurs, enlevés mi-mai dans l'État d'Oyo, dans le sud du pays, par des hommes armés présentés par l'armée nigériane comme des jihadistes de Boko Haram. Lundi 1er juin 2026, une grève générale a été lancée dans les établissements primaires et secondaires de cet État, à l'appel du syndicat des enseignants du Nigeria, pour protester contre l'insécurité et demander le sauvetage des concernés.

Le syndicat des enseignants du Nigeria, initiateur de cette grève, se dit exaspéré par la détention prolongée de leurs collègues, ainsi que des élèves, « sans aucun signe clair de sauvetage ni de libération ». Les rapts, opérés dans deux écoles situées à Yawota et à Esiele, ont visé des enfants pensionnaires âgés de 2 à 16 ans. Selon la police nigériane, ces attaques « coordonnées » auraient été perpétrées par les jihadistes de Boko Haram.

La cessation de travail dans les écoles de l'État d'Oyo, entamée lundi 1er juin, va durer « jusqu'à nouvel l'ordre », selon le syndicat.

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Fréquents dans la moitié nord et le centre du pays, les enlèvements dans les établissements scolaires sont plutôt rares dans cet État d'Oyo, situé lui, dans le sud du Nigeria. Il est l'un des plus peuplés du pays et il héberge un important centre éducatif, notamment avec sa capitale Ibadan.

Si les ravisseurs des enfants sont des éléments de Boko Haram qui ont été chassés d'autres régions du pays du fait des nombreuses opérations militaires qui s'y sont déroulés affirme l'armée, celle-ci qualifie toutefois l'attaque d'incident isolé, assurant qu'aucune base permanente des terroristes n'avait été repérée dans la région.

Dimanche 31 mai, Bola Tinubu a annoncé le recrutement de 1 000 gardes forestiers pour retrouver les otages, ainsi que la mise sur pied d'une équipe spéciale d'investigation. Le président nigérian a également annoncé l'envoi dans cet État - où les recherches pour retrouver les otages sont toujours en cours - « d'une délégation de haut niveau du gouvernement fédéral », comprenant son chef de cabinet, le ministre de la Défense et l'inspecteur général de la police, entre autres.