Sénégal: Le président Faye nomme un gouvernement sans la participation du Pastef de Sonko

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé, lundi 1er juin 2026, un nouveau gouvernement sans la participation de son parti, le Pastef, dirigé par son ex-Premier ministre et compagnon de route de longue date, Ousmane Sonko, qui a fait part de « désaccord » entre les deux hommes autour de la constitution de la liste, a annoncé le gouvernement.

L'annonce du nouveau gouvernement au Sénégal intervient 11 jours après le limogeage, par le président Bassirou Diomaye Faye, d'Ousmane Sonko, devenu depuis président de l'Assemblée nationale. Les deux hommes se sont séparés après des mois de tensions, ouvrant une période d'incertitude politique dans un pays déjà en proie à une grave crise financière.

Dans la soirée du lundi 1er juin, le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a composé une équipe de 30 ministres, mais sans le Pastef dont le chef de l'État est pourtant toujours l'un des membres. Le parti dirigé par Ousmane Sonko a en effet annoncé ne « pas participer à ce gouvernement » en raison de « points de désaccords ».

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Dans ce nouveau cabinet qui ne compte aucun poids lourd du parti majoritaire ni aucun proche d'Ousmane Sonko - qui occupaient jusqu'alors les ministères de l'Intérieur, de la Justice et du Pétrole, entre autre -, seuls trois membres du Pastef restent à bord. Parmi eux : Yankhoba Diémé, qui laisse le portefeuille des Transports pour prendre la tête du ministère des Forces armées.

« Gouvernement de mission et d'obligation de résultat »

Pour le reste c'est une équipe de technocrates et de personnalités politiques alliées du président Bassirou Diomaye Faye qui a été choisie. Ministre du Budget et des Finances dans le précédent gouvernement, Cheikh Diba, qui a assisté à toutes les récentes réunions avec le Fond monétaire international (FMI) a, par exemple, été reconduit dans ses fonctions. Alors que le Sénégal fait face à une dette colossale, celui-ci voit même ses prérogatives élargies avec le portefeuille de l'Économie qui tombe dans son escarcelle.

Après avoir été à la tête du ministère de l'Environnement, El Hadji Abdourahmane Diouf, qui s'est positionné très tôt publiquement en faveur du président dans le conflit qui l'opposait à Ousmane Sonko, devient lui ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines...

Enfin, à l'Intérieur, l'avocat d'Ousmane Sonko s'en est allé : c'est Mouhamadou Makhtar Cissé qui lui succède. Ancien directeur général des Douanes, il est aussi connu pour avoir été le dernier ministre de l'Intérieur de Macky Sall, ce qui l'avait conduit à organiser la présidentielle en 2024.

Qualifié de « gouvernement de mission et d'obligation de résultat » par le Premier ministre, la nouvelle équipe, qui compte sept ministres alliés du Pastef mais toujours aussi peu de femmes - quatre seulement - entend serrer les rangs, bien qu'il soit déjà fragilisé par la défection de la formation qui a conduit Bassirou Diomaye Faye au pouvoir.