Tunisie: Huile d'olive - Hausse des recettes des exportations de 49,2%, au cours des six premiers mois

1 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les recettes drainées grâce aux exportations de l'huile d'olive tunisienne au cours des six premiers mois de la campagne 2025/2026 ont atteint 3643,8 millions de dinars (MD), contre 2442,4 MD durant la même période de la campagne précédente, ce qui représente une hausse de 49,2%.

D'après des données publiées, lundi, par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), cette hausse est due à, essentiellement, l'accroissement des quantités exportées de 63,9%, pour dépasser les 295,4 mille tonnes (contre 180,2 mille tonnes, une année auparavant), et ce, malgré la baisse du prix moyen de l'huile d'olive de 8%, au cours de la même période, se situant au niveau de 12,67 dinars/kg.

Il est à noter que la quantité de l'huile d'olive conditionnée représente seulement 12,5%, le reste est exporté en vrac (87,5%). Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 83,5% du volume total exporté.

L'ONAGRI a fait savoir, aussi, que le marché européen détient la plus grande part avec 56,5% de nos exportations, suivi par l'Amérique du Nord (23,2%), l'Asie (12,1%) et l'Afrique (4,5%).

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Le premier pays importateur de l'huile d'olive tunisienne est l'Espagne (32,3%), suivi par l'Italie (19,6%) et les USA (19%).

En ce qui concerne de l'huile d'olive biologique, le volume des exportations a atteint 37,9 mille tonnes, représentant une valeur s'élevant à 497,7 MD

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