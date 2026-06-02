Tunisie: Expatriés

Le milieu offensif tunisien Seïfallah Ltaïef a contribué au maintien de Greuther Fürth en Bundesliga 2 allemande après la victoire obtenue face au Rot-Weiss Essen (2-0) lors du match retour, effaçant ainsi la défaite concédée à l'aller sur le score de 1-0. Titulaire, Ltaïef a disputé 78 minutes avant d'être remplacé, livrant une prestation solide, récompensée par une note de 7,4.

Très actif offensivement, il s'est illustré par ses qualités techniques avec sept dribbles réussis sur neuf tentés, quatre frappes dont une cadrée, ainsi qu'une belle présence dans les duels remportant dix duels au sol sur quinze. Précis dans la circulation du ballon avec 81 % de passes réussies, Seïfallah Ltaïef a également apporté sa contribution défensive grâce à deux tacles réussis. A l'issue de cette période de prêt en Allemagne, le joueur tunisien devrait désormais retrouver son club néerlandais du FC Twente pour la saison prochaine.

Retour à Braga pour Gharbi

Cela ne faisait plus aucun mystère, avec l'échec du prêt d'Ismaël Gharbi à Augsbourg, il est retourné au Sporting Braga. Au Portugal, Gharbi devrait retrouver du temps de jeu et s'acclimater plus rapidement.

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Bouzaïene en Slovénie

Oussama Bouzaïene, 25 ans, pur produit de l'Etoile Sportive du Sahel qui a quitté le centre de formation à 16 ans pour rejoindre l'ES Hammam Sousse, où il a évolué pendant trois saisons et demie, avant de faire deux passages au Kalâa Sportif et à l'Avenir de Rejiche, est en train de s'affirmer en Slovénie. En début de saison, il a décidé de poursuivre une carrière professionnelle au NK Odranci, club de quatrième division. Il mène son équipe en tête du championnat et la qualifie pour les barrages d'accession à la troisième division slovène, qui auront lieu les 6 et 13 juin.

Bettaïeb 6e meilleur buteur

L'attaquant d'Arges Pitesti, Adel Baltaieb, a terminé la saison à la sixième place du classement des buteurs de la Liga 1 roumaine avec 12 buts. En fin de contrat le 30 juin 2026, Bettaïeb, 29 ans, a fini 6e des plays off pour le titre et devrait trouver meilleur preneur en Roumanie.

Le maintien pour Abdi

L'OGC Nice, équipe d'Ali Abdi, a officiellement assuré sa place en Ligue 1 française après avoir remporté le match retour des barrages contre Saint-Étienne 4-1 sans Abdi, retenu en stage de la sélection.

Ben Romdhane au Qatar ?

Selon le quotidien qatari Al-Arab, Al-Shamal SC serait intéressé par le milieu de terrain Mohamed Ali Ben Romdhane dans le cadre d'un possible échange avec Al-Ahly SC (Égypte). L'accord envisagé verrait le retour du joueur égyptien Akram Tawfik à Al-Ahly, en échange du transfert de Ben Romdhane à Al-Shamal. Une réponse officielle est attendue prochainement, confirmant ou non l'offre.