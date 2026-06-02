Tunisie: Natation - Meeting Mare Nostrum - De nouveaux records

Au Meeting de natation Mare Nostrum, à Canet-en-Roussillon, la championne tunisienne Jamila Boulakbach continue de battre des records nationaux. Ses sorties maintenant s'accélèrent et sont d'une régularité impressionnante. Cette nageuse n'a pas encore atteint les limites à partir desquelles une nageuse doit cravacher dur pour grignoter les centièmes de secondes. Elle est en train de rattraper le temps perdu. Cela prouve, si besoin est, qu'elle a encore des réserves et qu'elle sera en mesure d'améliorer davantage ses performances.

Boulakbach se doit de forcer la dose en prévision des prochains Jeux Méditerranéens de Tarente qui approchent à grands pas.

Jamila Boulakbach, toujours aussi régulière dans ses sorties, a terminé sixième du 800 m nage libre, établissant un nouveau record national de 8' 44 "01.

Un jeune qui promet

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En Championnat de France U18, Omar Memmi a battu le record de Tunisie U15 du 100 m papillon en réalisant un temps de 58"71 secondes. L'ancien record était de 58"82 secondes. Ce jeune nageur a brillé lors des Championnats de France Espoirs, où il a battu le record tunisien du 100 m papillon chez les moins de 15 ans avec un excellent chrono de 58"71 secondes.

Cette performance remarquable confirme l'émergence d'un spécialiste dans une épreuve difficile où la coordination est nécessaire. Un jeune talent dont l'avenir est prometteur à condition de le prémunir des tentations qui pourraient le faire dévier de ses véritables projets.