Sénégal: Le projet EDUPOLSEN officiellement lancé au lycée Malick Sall de Louga

Louga — Le projet EDUPOLSEN, une initiative visant à renforcer les liens entre les forces de sécurité et les élèves tout en promouvant les valeurs civiques, citoyennes et républicaines au sein des établissements scolaires, a été officiellement lancé lundi au lycée Malick Sall de Louga.

La cérémonie de lancement a été présidée par les autorités administratives de la région, en présence de responsables de la Police nationale, des autorités académiques locales, des élus territoriaux, enseignants, parents d'élèves et de nombreux apprenants.

"L'État, l'école et la Police nationale doivent être considérés comme des partenaires partageant un objectif commun : le bien-être de la collectivité", a déclaré le commissaire central de Louga, Gnima Diédhiou, au cours de cette cérémonie.

Le projet Éducation policière sénégalaise (EDUPOLSEN) s'inscrit dans une démarche préventive destinée à rapprocher durablement la police et l'école.

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"Dans cette dynamique, le projet permettra aux élèves d'acquérir des valeurs civiques essentielles et de développer des réflexes appropriés face aux dangers auxquels ils peuvent être confrontés", a-t-elle souligné.

Elle a expliqué que dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, des séances de sensibilisation portant notamment sur la sécurité routière, les dangers liés à Internet, les addictions, les droits et devoirs du citoyen, ainsi que la culture de la paix et du vivre-ensemble seront animées par des cadres de la Police nationale.

L'adjoint au gouverneur de la région de Louga chargé du développement, Papa Leyti Mar, a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue des parents face aux risques liés aux réseaux sociaux et aux influences négatives susceptibles d'affecter les jeunes.

"La sécurité n'est plus seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. Elle est devenue une responsabilité collective", a-t-il soutenu, invitant les populations à collaborer davantage avec les services de sécurité pour prévenir les menaces.

L'inspecteur d'académie de Louga, Siaka Goudiaby, a salué une initiative "en parfaite cohérence" avec la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE), portée par le ministère de l'Éducation nationale.

Selon lui, le projet EDUPOLSEN contribue à la construction d'une société éducative inclusive et résiliente, impliquant l'ensemble des acteurs sociaux dans la formation des citoyens de demain.

"Nous ne pouvons pas, à nous seuls, assumer la responsabilité de l'éducation et de la formation des apprenants. C'est une mission qui incombe à toute la société sénégalais", a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du conseil départemental de Louga, Yéry Ba, a quant à lui relevé la pertinence du programme, qui favorise la citoyenneté, le civisme et la prévention de la délinquance à travers un dialogue de confiance entre les élèves et les forces de l'ordre.

Il a également saisi cette opportunité pour réaffirmer l'engagement du conseil départemental à réaliser prochainement la surélévation du mur de clôture du lycée Malick Sall, afin de renforcer la sécurité de l'établissement.

Selon le proviseur du lycée Malick Sall, Ousmane Diallo, cette journée de lancement s'inscrit "pleinement" dans la vision de l'école sénégalaise promue par les autorités éducatives, fondée sur la formation de citoyens responsables, respectueux des valeurs républicaines et capables de contribuer au développement du pays.

"La police n'est pas seulement une force d'intervention. Elle est aussi un partenaire de proximité au service de la paix, de la prévention et de l'éducation citoyenne", a-t-il rappelé.

Le projet EDUPOLSEN prévoit, au-delà de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs, des ateliers interactifs et des séances d'échanges sur plusieurs thématiques majeures, notamment la lutte contre l'usage de la drogue, la sécurité routière et la prévention de la cybercriminalité.

À travers cette initiative déployée sur l'ensemble du territoire national, la Police nationale entend consolider le concept de police de proximité et renforcer le sentiment d'appartenance nationale chez les jeunes.