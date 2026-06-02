Congo-Brazzaville: Tennis - L'Open TCB s'achève sur une note positive

Brazzaville a vibré au rythme de la balle jaune du 26 au 30 mai, lors de l'Open TCB, un événement organisé par Real Estate Management et ses sponsors. Plus de trente joueurs, amateurs et professionnels, se sont affrontés sur les courts du Tennis Club de Brazzaville(TCB), situés dans la forêt de la Patte d'Oie.

Pour la finale du tournoi principal professionnel masculin, Arnold Ikondo de la République démocratique du Congo s'est imposé face à son compatriote, Fiston Arouna, sur le score de 6-1, 6-1. Devant un public enthousiaste, les deux joueurs ont offert un très beau spectacle grâce à leur engagement sur le court.

Du côté de la finale amateur, le Français Florent a pris le dessus sur le Congolais Maxime Sitou à l'issue de manches très disputées, conclues au super tie-break (6-4, 1-6, 10-8). Cette finale a toutefois été écourtée d'un commun accord afin de préserver les organismes des joueurs, durement éprouvés par l'intensité de la chaleur. Le vainqueur a, d'ailleurs, particulièrement salué l'esprit d'ouverture et le fair-play de son adversaire. Maxime Sitou qui fait partie de l'équipe d'organisation du tournoi ne remporte pas la compétition ni le Prize Money, garantissant ainsi l'impartialité totale et l'esprit sportif de l'événement.

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Initialement prévue pour le vainqueur, la dotation d'1 000 000 FCFA, le fameux Prize Money, a finalement été intégralement partagée entre tous les protagonistes du tournoi, illustrant parfaitement les valeurs de solidarité et de fraternité portées par l'événement.

Cette compétition visait à perpétuer la démocratisation et la vulgarisation du tennis auprès de la jeunesse active du Congo. Elle a été programmée en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement tenues à Brazzaville. L'événement a ainsi permis à certains participants de poursuivre l'effervescence de ce grand rendez-vous institutionnel tout en découvrant le côté convivial de la capitale congolaise.