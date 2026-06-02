Congo-Brazzaville: Fête de la musique - Plus de vingt artistes sur la scène de Kokolo-kopa pour une journée inoubliable

1 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

Célébrée le 21 juin de chaque année, la fête de la musique est un rendez-vous incontournable pour découvrir et partager la musique sous toutes ses formes. Pour 2026, ce sont plus de vingt artistes qui se partageront la célèbre scène du stade Kokolo-Kopa, dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire, Mvoumvou.

Cette année encore, la fête de la musique tient une nouvelle fois les promesses d'une édition surprenante, avec ses nouveautés et son affiche toujours aussi sensationnelle qu'électrique. Débaptisé la Grande fête de la musique, l'événement offrira aux mélomanes de la convivialité et le plaisir partagé avec un concert gratuit à partir de 14 heures.

L'équipe d'organisation et ses partenaires vont dans les jours qui suivent investir le territoire ponténégrin pour rapprocher artistes et public, au plus près de l'énergie « live », entre talents émergents, artistes confirmés et sonorité variées.

Plus de vingt artistes se réuniront sur une seule scène. Rap, afro, gospel, rumba et bien d'autres styles se mélangeront comme des cheveux dans un seul peigne pour une ambiance exceptionnelle.

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L'événement permettra au public d'explorer l'effervescence des prestations scéniques des artistes aussi bien connus qu'en herbe. Une action au service d'une musique accessible au plus grand nombre.

Notons que pendant cette journée, la ville de Pointe-Noire se transformera en capitale de la musique. Une scène à ciel ouvert sera érigée au stade Kokolo-Kopa pour accueillir des artistes de tout horizon.

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