Ethiopie: La CECOE indique que le processus de vote s'est déroulé dans le respect des dispositions électorales

Addis-Abeba — La Coalition éthiopienne des organisations de la société civile pour les élections (CECOE) a déclaré que les opérations de vote des 7èmes élections générales en Éthiopie se sont déroulées conformément aux lois et aux règles électorales en vigueur dans le pays.

Des millions d'électeurs éthiopiens ont commencé à se rendre aux urnes à travers le territoire dès lundi matin, les bureaux de vote ayant ouvert leurs portes à 6h00 pour ce scrutin national.

D'importantes files d'attente ont été constatées devant de nombreux centres de vote, les citoyens exerçant leur droit démocratique de désigner leurs représentants.

En présentant à mi-journée le rapport d'observation électorale de la coalition, le président du conseil d'administration de la CECOE, Sahlesilassie Abebe, a affirmé que le déroulement du vote avait, dans l'ensemble, respecté le cadre électoral mis en place.

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Selon le président, la CECOE a mobilisé au total 3 149 observateurs à travers le pays, dont 2 258 observateurs fixes ainsi que 891 observateurs mobiles.

Les conclusions de la coalition sont fondées sur les observations réalisées dans 2 258 bureaux de vote, analysées à partir de dix principaux indicateurs électoraux.

Sahlesilassie a indiqué que 99 % des observateurs de la CECOE ont déclaré avoir exercé leurs missions sans entrave, tandis que 97 % des agents électoraux sont arrivés à temps dans les bureaux de vote.

Il a également souligné que le matériel électoral était disponible en quantité adéquate dans l'ensemble des bureaux de vote et que 97 % des centres de vote étaient installés dans des lieux appropriés, conformément aux directives électorales.

Concernant l'application des règles relatives à l'environnement des bureaux de vote, il a précisé que 96 % des bureaux respectaient les distances exigées en matière de matériel de campagne, de signalisation et d'activités des partis politiques.

Le rapport souligne également que 99 % des bureaux de vote étaient vides avant le scellement des urnes et l'ouverture officielle du scrutin.

Par ailleurs, 96 % des bureaux de vote ont offert un environnement favorable à la participation des femmes électrices.

Malgré cette évaluation largement positive, le président a indiqué que les observateurs avaient identifié plusieurs difficultés au cours de la première partie du scrutin.

Ces constatations seront détaillées dans les prochains rapports de la coalition, alors que l'observation des élections se poursuit tout au long de la journée.