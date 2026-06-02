Ethiopie: La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) étend les horaires de vote afin de faciliter la participation des électeurs

Addis-Abeba — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a diffusé un communiqué additionnel relatif au déroulement des 7es élections générales.

La Commission a rappelé que le scrutin des 7es élections générales était prévu ce lundi 1er juin 2026 entre 6h00 et 18h00. À la suite de l'analyse des rapports transmis par les équipes de suivi électoral déployées à travers le territoire national, la Commission a adopté la décision suivante :

En vertu de l'article 49(4) de la Proclamation n° 1162/2019 portant sur les élections, l'enregistrement des partis politiques et le Code de conduite électoral éthiopien, la Commission dispose du pouvoir de prolonger les horaires du vote lorsqu'elle juge qu'une telle mesure favorise davantage la liberté et l'équité du processus électoral.

Par conséquent, la NEBE a annoncé que les opérations de vote sont prolongées jusqu'à minuit (00h00) dans les bureaux où le scrutin n'avait pas encore été achevé à l'heure officielle de clôture.

Dans les centres de vote où l'ensemble des électeurs enregistrés ont déjà exercé leur droit de vote et où les opérations sont terminées, les agents électoraux sont autorisés à entamer le dépouillement des bulletins.