Ethiopie: Aucune anomalie électorale relevée, affirme la mission d'observation électorale de l'IGAD

Addis-Abeba — La mission d'observation électorale de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a déclaré n'avoir observé aucune anomalie jusqu'à présent dans le cadre des 7es élections générales en Éthiopie, tout en félicitant le pays pour les avancées réalisées en matière de gestion électorale, d'inclusion et d'intégration des technologies modernes.

La cheffe de la mission d'observation électorale de l'IGAD et ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Mme Speciosa Wandira Kazibwe, a indiqué que les observateurs de la mission n'avaient identifié aucune infraction aux lois ou aux procédures électorales au cours de leurs opérations de suivi menées dans différentes régions du pays.

« Nous n'avons relevé aucune irrégularité », a déclaré Mme Kazibwe, précisant que la mission poursuivait son observation attentive de la situation alors que les opérations de vote s'achèvent progressivement dans l'ensemble du pays.

Selon elle, les observateurs de l'IGAD ont été déployés dans toutes les régions concernées par les élections, à l'exception du Tigré, et demeurent pleinement mobilisés dans l'évaluation du déroulement du scrutin sur le terrain.

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La Dre Kazibwe a souligné que les échanges menés avec la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC), les organisations de la société civile, les associations féminines, les groupes de jeunes ainsi que d'autres acteurs concernés ont mis en évidence des avancées notables dans le développement démocratique et électoral de l'Éthiopie.

Elle a notamment mis en avant les progrès accomplis dans l'enregistrement et la participation des électeurs, les programmes d'éducation civique, la formation du personnel électoral ainsi que les mesures prises pour rendre les bureaux de vote davantage accessibles aux femmes, aux personnes vivant avec un handicap, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et à d'autres catégories nécessitant un accompagnement particulier.

« Une élection ne peut être qualifiée de démocratique que lorsque chaque citoyen remplissant les conditions requises peut y prendre part », a-t-elle affirmé, insistant sur la nécessité de processus électoraux inclusifs permettant à tous les citoyens d'exercer leur droit de vote, indépendamment de leur âge, de leur sexe ou de leur situation de handicap.

La responsable de la mission de l'IGAD a également salué le recours croissant aux technologies de l'information dans l'organisation des élections en Éthiopie, présentant le pays comme l'un des leaders africains dans l'intégration de solutions technologiques modernes au sein de l'administration électorale.

« L'Éthiopie figure parmi les pays les plus avancés dans l'utilisation des technologies modernes », a-t-elle déclaré, ajoutant que les outils numériques ont renforcé la communication, facilité la circulation rapide de l'information et permis une réponse efficace aux éventuelles difficultés rencontrées durant le processus électoral.

La Dre Kazibwe a aussi mis en avant l'implication dynamique de la jeunesse éthiopienne, notamment son rôle dans la création d'innovations technologiques et de mécanismes de contrôle destinés à accompagner le processus électoral.

Elle a également souligné la forte mobilisation des électeurs observée tout au long de la journée du scrutin, estimant que la participation des femmes, des jeunes, des personnes âgées ainsi que des mères accompagnées de leurs enfants témoigne d'un engagement citoyen important envers le processus démocratique.

S'appuyant sur sa longue expérience dans l'observation des élections à travers l'Afrique, la Dre Kazibwe a observé que l'Éthiopie continue d'enregistrer l'un des niveaux de participation électorale les plus élevés du continent.

Au-delà du processus électoral, elle a affirmé avoir observé au fil des années des progrès économiques et sociaux considérables en Éthiopie, décrivant le pays comme un acteur dont l'influence ne cesse de croître sur la scène africaine.

« Je suis convaincue que l'Éthiopie a pleinement confirmé son statut de capitale politique du continent africain », a-t-elle conclu.

Le scrutin des 7es élections générales éthiopiennes s'est poursuivi tard dans la soirée de lundi après que le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé que tous les électeurs présents dans les files d'attente à l'heure officielle de fermeture seraient autorisés à voter, conformément à la législation électorale nationale.