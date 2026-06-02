Ethiopie: La Commission électorale nationale explique la prolongation des heures de vote afin de permettre à chaque électeur d'exercer son droit

Addis-Abeba — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a annoncé que le scrutin des 7es élections générales historiques du pays se poursuivrait après l'heure officielle de clôture fixée à 18h00, afin de garantir à tous les électeurs inscrits présents dans les files d'attente la possibilité de voter.

Les opérations de vote ont commencé à 6h00 sur l'ensemble du territoire national, mobilisant des millions d'Éthiopiens appelés à choisir leurs représentants à la Chambre des représentants du peuple ainsi qu'aux conseils régionaux.

Dans un message publié sur ses plateformes numériques, la Commission a précisé que même si les bureaux de vote doivent théoriquement fermer à 18h00, les agents électoraux ont reçu pour consigne de permettre à tous les électeurs déjà en attente à cette heure-là d'accomplir leur devoir civique avant la fermeture effective des centres de vote.

Selon la NEBE, cette disposition a pour objectif de préserver le droit constitutionnel des citoyens à participer au scrutin et d'éviter qu'une forte affluence n'empêche des électeurs régulièrement inscrits de prendre part au processus démocratique.

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La Commission a également souligné que cette décision respecte pleinement les dispositions prévues par la législation électorale éthiopienne.

Elle a notamment rappelé l'article 49(4) de la Proclamation n° 1162/2019, qui habilite le Conseil électoral national à étendre les horaires de vote dans des circonstances exceptionnelles lorsque cette mesure est jugée nécessaire pour garantir le suffrage universel et favoriser une large participation électorale.

Alors que les opérations électorales se poursuivent dans l'ensemble du pays, les responsables du scrutin, les observateurs ainsi que les différentes parties prenantes demeurent mobilisés afin de suivre le déroulement du processus et d'assurer sa bonne conduite.