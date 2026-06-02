Soudan: Le pays participe à la 114e session de la Conférence Internationale du Travail à Genève

1 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, M. Moatasim Ahmed Saleh, est arrivé lundi à Genève à la tête de la délégation participant aux travaux de la 114e session de la Conférence internationale du travail, organisée par l'Organisation internationale du Travail avec la participation de nombreux États membres ainsi que de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

À son arrivée à l'aéroport de Genève, le ministre a été accueilli par le représentant permanent de la République du Soudan auprès des Nations unies et des organisations internationales à Genève, ainsi que par plusieurs membres de la mission permanente.

La participation du Soudan à cette conférence reflète son engagement à renforcer sa coopération avec l'Organisation internationale du Travail et à maintenir une présence active dans les forums internationaux consacrés aux questions du travail et du développement social.

Le ministre doit prononcer l'allocution du Soudan devant la conférence, au cours de laquelle il présentera les évolutions du secteur du travail ainsi que les efforts nationaux visant à renforcer la protection sociale, à soutenir la relance économique et à promouvoir le développement durable.

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En marge de la conférence, M. Saleh tiendra également plusieurs réunions bilatérales avec des ministres et chefs de délégation participants. Il rencontrera en outre le directeur général de l'Organisation internationale du Travail afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération conjointe et de soutenir les programmes de l'organisation au Soudan.

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