Congo-Kinshasa: Constitution - Les jeunes congolais appelés à l'apaisement et au débat constructif

Alors que les discussions autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle continuent d'animer la scène politique congolaise, la plateforme La Jeunesse parle Constitution appelle les jeunes à privilégier le dialogue et le débat démocratique.

Dans un message rendu public lundi 1er juin à l'issue de leur rencontre du samedi 30 mai à Kinshasa, en présence de la Représentation nationale des étudiants ainsi que des présidents des étudiants de plusieurs universités et instituts supérieurs, les initiateurs de cette campagne de sensibilisation ont invité la jeunesse congolaise à rejeter toute forme de violence, de manipulation et de haine politique.

Initiée par l'acteur politique Serge Etinkum Anza, cette démarche vise à promouvoir une participation citoyenne responsable autour des questions constitutionnelles en RDC.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par les débats sur une éventuelle réforme de la Constitution et les appels à manifester lancés par certains acteurs politiques. Au centre des échanges : le rôle de la jeunesse dans le débat national et la nécessité de préserver un climat démocratique apaisé.

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Pour Serge Etinkum Anza, les grandes questions nationales doivent être débattues dans le respect des lois, des institutions et des opinions divergentes. Selon lui, la jeunesse, en tant que force majeure du paysage sociopolitique congolais, doit contribuer au débat public par la force des idées et des arguments, et non par la confrontation.

La plateforme appelle ainsi les jeunes à préserver leur esprit critique, à faire preuve de responsabilité citoyenne et à rejeter toute forme de manipulation, de violence, de vandalisme ou de haine politique.

Elle les encourage également à privilégier l'expression pacifique de leurs opinions et à protéger les biens publics et privés.

Au cours de cette rencontre, plusieurs responsables estudiantins dont le président national des étudiants de la RDC -- ont insisté sur la nécessité d'un débat constructif et pacifique, sans injures ni divisions.

Pour les organisateurs, l'avenir de la République démocratique du Congo se construira davantage par le dialogue démocratique, la confrontation des idées et la responsabilité citoyenne que par l'escalade des tensions.