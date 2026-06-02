Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour la participation des jeunes aux instances de prise des décisions au pays

Le Réseau des Jeunes Parlementaires a réaffirmé son engagement en faveur d'une participation accrue de la jeunesse à la vie publique et aux instances de prise des décisions en RDC.

Réunis samedi 30 mai lors de leur plénière à Kinshasa, les membres de ce réseau estiment que la participation des jeunes devrait se faire dans le respect des valeurs républicaines, de l'unité nationale et de l'intérêt supérieur de la Nation.

Pour ces jeunes parlementaires, la jeunesse congolaise ne devrait plus être au rang de spectatrice mais plutôt actrice dans les dynamiques de la réorganisation de l'État.

Selon Patrick Eshiba, rapporteur du Réseau des jeûnes parlementaires, la plénière a permis de faire la mise en place d'une commission des lois qui va accompagner les élus à la préparation de leur texte des lois.

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Mais également, cette rencontre a été un moment de réflexion sur les réformes constitutionnelles du pays.

« Une commission a été mise en place pour faire des propositions qui vont défendre cette fois-ci les intérêts des jeunes, non seulement parlementaires, mais extra-parlementaires dans la nouvelle réécriture en gestation » a-t-il déclaré.

Au cours de leurs rencontres, les jeunes parlementaires ont également présenté le bilan des activités réalisées depuis le début de la session parlementaire.

Il s'agit entre autres, de l'organisation d'une formation certifiante en logistique et les actions menées en faveur du suivi des initiatives parlementaires des membres du Réseau.