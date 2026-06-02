Ghana: Mondial 2026 - Le pays avec Jordan Ayew comme capitaine

2 Juin 2026
Radio France Internationale

Carlos Queiroz a finalisé sa sélection de 26 joueurs pour le Mondial 2026. Les Ghanéens évolueront dans un groupe L relevé, aux côtés de l'Angleterre, de la Croatie et du Panama.

Antoine Semenyo de Manchester City, et Thomas Partey, ancien joueur d'Arsenal, figurent dans la liste du sélectionneur Carlos Queiroz. Semenyo, 26 ans, a inscrit 11 buts en 27 matchs avec City après son transfert de Bournemouth en janvier dernier. Thomas Partey, 32 ans, qui sera jugé ultérieurement au Royaume-Uni pour viol et agression sexuelle et qui a plaidé non coupable est donc du voyage.

L'attaquant vétéran de Leicester City, Jordan Ayew, sera le capitaine des Black Stars, qui devront se passer de l'ailier de Tottenham, Mohammed Kudus, blessé. La Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique débutera le 11 juin, et le Ghana affrontera le Panama lors de son premier match six jours plus tard.

Gardiens : Benjamin Asare (Hearts of Oak/GHA), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen/SUI), Joseph Anang (St. Patrick's/IRL)

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Défenseurs : Baba Abdul Rahman (PAOK/GRE), Gideon Mensah (Auxerre/FRA), Marvin Senaya (Auxerre/FRA), Alidu Seidu (Rennes/FRA), Abdul Mumin (Rayo Vallecano/ESP), Jerome Opoku (Basaksehir/TUR), Jonas Adjetey (Wolfsburg/GER), Kojo Oppong Peprah (Nice/FRA), Derrick Luckassen (Pafos/CYP)

Milieux : Elisha Owusu (Auxerre/FRA), Thomas Partey (Villarreal/ESP), Kwasi Sibo (Real Oviedo/ESP), Augustine Boakye (Saint Etienne/FRA), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland/DEN), Abdul Fatawu (Leicester/ENG), Kamaldeen Sulemana (Atalanta/ITA)

Attaquants : Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah/KSA), Ernest Nuamah (Lyon/FRA), Antoine Semenyo (Manchester City/ENG), Brandon Thomas-Asante (Coventry/ENG), Prince Adu (Viktoria Plzen/CZE), Inaki Williams (Athletic Bilbao/ESP), Jordan Ayew (Leicester/ENG).

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