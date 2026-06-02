Afrique: En Corée du Sud, une réunion avec cinquante ministres des Affaires étrangères du continent

En Corée du Sud, cinquante ministres des Affaires étrangères du continent africain sont en visite à Séoul. Le « pays du matin calme » a convié les hauts responsables politiques dans sa capitale pour discuter de l'approfondissement de la coopération entre la Corée du Sud et l'Afrique.

Créer de nouveaux partenariats dans un monde de plus en plus incertain, c'était le mot d'ordre de cette rencontre Corée-Afrique, comme l'explique le ministre des Affaires étrangères sud-coréen Chu Hyun, dans un discours à ses invités : « Nous sommes réunis aujourd'hui à un moment critique où l'ordre mondial change rapidement et où les pays africains gagnent un poids géopolitique et économique important sur la scène internationale. »

Une rencontre qui réaffirme l'intérêt mutuel croissant de l'Afrique et de la Corée du Sud, selon Samuel Okudzeto Ablakwa, ministre des Affaires étrangères du Ghana, pays actuellement vice-président de l'Union africaine, qui met en avant le bienfondé de ces nouveaux partenariats : « Des partenariat forts, basés sur la confiance, le respect mutuel et des intérêts partagés, sont essentiel pour naviguer dans un monde en mouvement et de plus en plus incertain. »

Une deuxième édition prévue en 2029

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La Corée du Sud envisage d'organiser deux autres rencontres : tout d'abord un deuxième sommet sur les minerais pour renforcer les liens commerciaux ainsi qu'un deuxième sommet Corée-Afrique en 2029 pour continuer de renforcer ses relations avec le continent.