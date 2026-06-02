Cote d'Ivoire: Education préscolaire - 380 kits didactiques offerts aux enfants de la maternelle d'Azito

Une journée de célébration de l'excellence, de la créativité et du mérite. Ce sont ces valeurs qui ont porté, le 29 mai, la fête de fin d'année scolaire du Centre de protection de la petite enfance (Cppe) d'Azito dans la commune de Yopougon.

L'événement a été marqué par la remise de parchemins aux tout-petits de la promotion sortante (grande section) et surtout par le don de 380 kits d'articles divers, comprenant des tenues scolaires pour la centaine d'apprenants admis au CP1.

La directrice de l'établissement, Alice Seri, a dit sa gratitude à Azito opération et maintenance (Azito O&M), l'entreprise d'exploitation de la centrale électrique éponyme pour son appui financier et matériel à l'organisation de cette fête de l'excellence. Elle a indiqué que cette manifestation, parrainée depuis quelques années par la centrale thermique riveraine, a pour objectif de célébrer le savoir-faire et le mérite des tout-petits du Cppe Djako Djoman. Les enfants ont fait montre de leurs talents à travers des sketchs, des chants, des poèmes et des ballets.

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Pour Marie Bléou, représentante d'Azito O&M, l'accompagnement de cet événement découle de l'engagement de l'entreprise aux côtés des populations du village d'Azito. Il s'inscrit dans la droite ligne des responsabilités sociales de la centrale électrique, essentiellement portées sur l'éducation, la santé et l'appui à l'autonomisation des jeunes et des femmes.