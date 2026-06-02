À l'occasion de la célébration de la Fête des mères, le député de Yamoussoukro Sous-préfectures et Kossou, Léandre Koffi, a posé un acte de solidarité en faveur des femmes de sa circonscription. Le dimanche 31 mai 2026, des centaines de mamans ont reçu des pagnes offerts par l'élu, dans plusieurs localités du District autonome de Yamoussoukro.

À travers cette initiative, le député a tenu à rendre hommage aux femmes pour leur rôle essentiel au sein des familles et de la société. Des pagnes ont notamment été distribués aux collaboratrices du sous-préfet de Yamoussoukro, en reconnaissance de leur engagement quotidien au service de l'administration locale.

Dans un message adressé aux bénéficiaires, Léandre Koffi a exprimé toute son admiration à l'endroit des mères. « Aujourd'hui 31 mai 2026, c'est la Fête des mères. En cette journée mémorable d'hommage à nos mamans, porteuses de vie, d'espoir, de sérénité, d'amour, de paix et d'humanité, j'ai fait distribuer des pagnes à nos merveilleuses, aimantes, magnifiques et précieuses mamans à Yamoussoukro et Kossou », a-t-il déclaré.

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Retenu par un agenda particulièrement chargé, le parlementaire n'a pas pu effectuer le déplacement. Toutefois, les membres de son cabinet ont assuré la mise en oeuvre de l'opération sur le terrain. Les kits de la Fête des mères ont ainsi été remis aux femmes de plusieurs villages et quartiers, notamment à Kroukroubo, Djamala, Amonkro, Tenikro et Mahonou.

Au-delà de ce geste symbolique, le député a profité de cette célébration pour réaffirmer sa volonté d'accompagner les populations, en particulier les femmes et les jeunes. Selon ses collaborateurs, d'importantes ressources financières seront mobilisées dans les mois à venir afin de soutenir les projets générateurs de revenus portés par les groupements féminins et les associations de jeunesse de la région.

Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires, qui y voient une opportunité de renforcer leur autonomie économique et d'améliorer les conditions de vie de leurs familles.

Les représentants du député ont également rappelé son attachement à la paix et à la cohésion sociale. Ils ont souligné les démarches entreprises par l'élu en faveur de l'apaisement, notamment son appel à la clémence des autorités pour les jeunes de la localité interpellés lors de précédentes tensions.

Entre hommages, dons et perspectives de soutien économique, cette célébration de la Fête des mères a été marquée par une forte communion entre les populations et leur représentant à l'Assemblée nationale, dans une ambiance de gratitude et d'espoir.