Cote d'Ivoire: Boxe/Choc des titans - La 7e édition lancée à Bingerville

1 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

L'édition 2026 de la caravane de boxe dénommée "Choc des titans" a démarré, samedi, au Foyer des jeunes de Bingerville, en présence du parrain, le député-maire de la commune, Issouf Doumbia, du député de Bouaké, l'honorable Bema Fofana, et du directeur général de l'Office national des Sports, Ousmane Gbané.

Le taekwondo-in, Cissé Cheick, y était également pour apporter son soutien à "Choc des titans".

Un beau spectacle qui a vu, au niveau des lourds, Sylla Ismaël de Koumassi, champion de 2025, mettre K.-O. au 2e round, Fofana Mahamadou (Abobo), champion de Côte d'Ivoire 2021.

Ouattara Yaya d'Abobo a subi le même sort au 3e round infligé par Traoré Adama de Bouaké, dans la catégorie des mi-lourds. Chez les welters, le triple champion, Kéita Mohammed d'Abobo, a battu au point Diarrassouba Maméry de Yopougon.

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Zio Jocelyn, également d'Abobo, a été meilleur que son homologue de Koumassi, Zah Bi Vaniė.

Un combat féminin, à la faveur de la fête des Mères, dans la catégorie des poids plumes, a également régalé le public. Dans ce combat, Gouaho Parfaite de Koumassi a dominé Lopoua Naomie de Yopougon.

"Nous avons eu droit à des combats attractifs. Le public a répondu présent. C'est une belle entame. Nous allons continuer à occuper les jeunes en leur permettant de se réaliser grâce à cette discipline qui nourrit son homme", a lancé Jhimmy Traoré, l'initiateur du "Choc des titans".

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