Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - La FIF et Orun s'associent pour faire de l'événement une vitrine du rayonnement culturel ivoirien

À l'heure où les grandes compétitions sportives internationales constituent également de puissants outils d'influence, d'attractivité et de promotion de l'image des nations, la Fédération ivoirienne de football (Fif) et Orun, structure spécialisée dans la diplomatie d'influence, ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de faire de la Coupe du monde 2026 un levier de valorisation de la Côte d'Ivoire.

Dans cette perspective, les deux organisations ont signé, le 26 mai 2026, au siège de la Fif, un partenariat stratégique destiné à inscrire la participation des Éléphants à la prochaine Coupe du monde dans une dynamique de rayonnement culturel, créatif et identitaire. L'ambition est de mettre en lumière non seulement le football ivoirien, mais également la création contemporaine et les industries culturelles et créatives nationales, tout en renforçant les liens avec les diasporas africaines.

Au-delà de l'enjeu sportif, cette collaboration repose sur une vision partagée : la Coupe du monde 2026 constitue une opportunité exceptionnelle pour accroître la visibilité internationale de la Côte d'Ivoire, fédérer les supporters autour d'un récit collectif et consolider le capital sympathie dont bénéficient les champions d'Afrique 2023.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le partenariat prévoit ainsi le déploiement d'un ensemble d'actions visant à renforcer l'image de marque de la sélection nationale avant et pendant la compétition.

Parmi les initiatives envisagées figurent notamment le dévoilement et la mise en valeur de la tenue officielle des Éléphants, pensée comme un symbole d'identité et de promotion du savoir-faire créatif ivoirien ; la valorisation des talents créatifs nationaux afin de favoriser les synergies entre sport, culture et excellence artistique ; la construction d'un dispositif narratif et éditorial autour de l'équipe nationale, associant contenus audiovisuels, récits identitaires, communication digitale, relations presse et actions d'influence ; l'organisation d'activations destinées au grand public ainsi qu'aux diasporas ivoiriennes afin de transformer l'engouement sportif en véritable mobilisation collective ; l'accompagnement du développement et de la commercialisation de produits dérivés ainsi que d'une collection capsule à forte valeur culturelle et économique.

Positionnée au carrefour du sport, de la culture, de la mode, de la jeunesse, des industries créatives et de la diplomatie d'influence, Orun conçoit et met en oeuvre des projets à fort impact médiatique et économique destinés à promouvoir les récits africains sur la scène internationale.

Après plusieurs mois d'échanges et de concertation, la Fif a ainsi décidé d'intégrer Orun à son dispositif préparatoire pour la Coupe du monde Fifa 2026 en qualité de « partenaire culturel officiel ».