Cote d'Ivoire: YACOF 5 - Amiral ENK2K réunit les géants de l'humour à Yamoussoukro pour une soirée de rires et de sensibilisation

La capitale politique ivoirienne s'apprête à vibrer au rythme de l'humour. Le samedi 6 juin 2026, l'Hôtel Président de Yamoussoukro accueillera la 5e édition du Yamoussoukro Comedy Festival (YACOF), devenu au fil des années le plus grand rendez-vous humoristique de la région du Bélier.

Porté par Bongo Prod, la structure événementielle dirigée par l'humoriste Amiral ENK2K, le festival revient avec une programmation prestigieuse après le succès enregistré lors de sa précédente édition. L'événement promet une soirée exceptionnelle placée sous le signe du rire, de la convivialité et de la sensibilisation sociale.

« Que les populations de Yamoussoukro et des localités environnantes s'apprêtent à vivre une soirée exceptionnelle, riche en éclats de rire, en performances inédites et en émotions », a déclaré Amiral ENK2K, commissaire général du festival, invitant le public à répondre massivement à ce grand rendez-vous culturel.

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Pour cette cinquième édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands en réunissant quelques-unes des figures les plus appréciées de l'humour ivoirien. La tête d'affiche sera l'incontournable Boukary, réputé pour son talent, sa constance et son inspiration débordante. L'artiste promet de faire crouler de rire les spectateurs grâce à ses sketchs aussi percutants qu'originaux.

À ses côtés, plusieurs autres humoristes de renom monteront sur scène, notamment Fils Unik, Papa d'Abou, Manassé 1er ainsi que Linday, l'une des révélations de la nouvelle génération de comédiens ivoiriens. Le parrainage artistique de cette édition sera assuré par Kôrô Abou, véritable icône de la comédie nationale, dont la présence rehaussera davantage l'éclat de l'événement.

Au-delà du divertissement, YACOF 5 entend également jouer un rôle citoyen. Cette année, les organisateurs ont choisi de mettre en lumière le thème « Grossesse en milieu scolaire ». Une problématique préoccupante qui touche particulièrement les jeunes filles dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. À travers l'humour et des messages de sensibilisation, le festival ambitionne d'alerter sur les dangers et les conséquences des grossesses précoces tout en encourageant une prise de conscience collective.

Avec une affiche alléchante et un thème d'intérêt public, YACOF 5 s'annonce comme l'un des événements culturels majeurs de ce début de mois de juin à Yamoussoukro.