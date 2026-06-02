Afrique: VTT - Médaille d'argent pour Aurélie Halbwachs-Lincoln au XCO

Deuxième médaille pour Aurélie Halbwachs-Lincoln, hier aux Championnats d'Afrique de VTT en Cote d'Ivoire. Mais qu'elle fut dure à décrocher cette médaille d'argent sur le circuit de cross-country olympique (XCO) dans la réserve naturelle partielle d'Aghien hier !

«Je n'étais pas bien du tout. La chaleur est extrême ici (en Cote d'Ivoire). Il y avait de longues montées exposées au soleil. Je n'ai pas bien dormi. Je me suis levée à 3h du matin et j'avais très chaud. Je pense que j'avais de la fièvre et je n'ai pas pu me rendormir. Je souffrais aussi de migraine. Malgré tout, j'ai pris le départ. Mais les jambes ne répondaient pas. J'ai failli arrêter mais Christophe (Gérard) m'a encouragé et j'ai continué tout doucement même si c'était très dur.

Au fi- nale, j'ai pu conserver ma deuxième place», relate Aurélie qui est devancée à l'arrivée par la Zimbabwéenne Stacey Hyslop. Celle-ci s'est imposée en 1h18:17 pour les 19,53 km alors qu'Aurélie a réalisé 1h23:16. Le podium est complété par la Nigériane Sunday Mary Samuel en 1h29:07.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En élite hommes, William Piat a aussi réalisé une belle prestation. Le Mauricien a pris une belle cinquième place en 1h17:07, devancé par quatre adversaires sud-africains. Vainqueur du XCC la veille, Luke Moir a réalisé le dou- blé, bouclant les 26,1 km en 1h11:35 devant Michael Foster (1h11:43) et Luca Ruwiel (1h12:37). «En raison de la chaleur et du taux d'humidité supérieur à 80 %, le nombre de tours a été réduit de 7 à 6. William a été très constant tout au long du parcours», indique Christophe Gérard qui a dirigé la délégation en terre ivoirienne.