Ile Maurice: Robert Hungley - «L'inclusion doit se traduire dans les faits»

Le vice-président de la République, Robert Hungley, a inauguré une rampe d'accès et des espaces extérieurs adaptés à l'Allée-Brillant Special Education Needs Resource and Development Centre (SENRDC), le vendredi 29 mai. Porté par les Rotary Clubs de Montebello et de Floréal, avec le soutien de plusieurs partenaires, le projet comprend notamment une rampe d'accès vers la terrasse et l'aire de jeux, des équipements ludiques adaptés et la remise de fauteuils roulants destinés aux enfants de l'établissement spécialisé.

«Une société inclusive commence dans les écoles, dans les espaces de jeu et dans la manière dont nous considérons les autres», a déclaré le vice-président de la République. Il a salué la mobilisation des partenaires et a rappelé que l'accessibilité ne doit pas se limiter aux infrastructures, mais se traduire aussi par des politiques publiques, des recrutements inclusifs et un accompagnement durable.

L'inclusion «dans les faits»

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Au-delà de l'inauguration, Robert Hungley a tenu à aborder la question de l'emploi. «J'ai partagé mon indignation face à ce qui ressemble à du dédain de la part de certains décideurs des corps paraétatiques et de la fonction publique vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap», a-t-il déclaré. «C'est inacceptable. Et l'État ne peut pas appeler le secteur privé à l'inclusion tout en tolérant de tels comportements en son propre sein», a-t-il poursuivi, tout en établissant un contraste : «Certains acteurs du secteur privé, eux, assument pleinement leurs responsabilités sociales.»

Ces déclarations s'appuient sur des situations concrètes. Le vice-président de la République a indiqué que plusieurs situations individuelles lui avaient été soumises, certaines bien avant le début de son mandat, et que ces cas illustrent les difficultés réelles rencontrées par de nombreuses familles et personnes concernées.

Un «échec structurel» chiffré

La gravité de la situation est documentée. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale a lui-même reconnu, lors d'échanges parlementaires le mardi 26 mai, les limites du système actuel. Ashok Subron avait évoqué un «échec structurel» dans l'application des lois, notamment concernant le respect du quota légal de 3 % dans les entreprises et organismes concernés, ainsi que les mécanismes de contrôle.

Le chiffre avancé par le ministre Subron est éloquent : seules 110 personnes vivant avec un handicap sont actuellement employées dans l'ensemble du secteur public mauricien. Robert Hungley s'est dit préoccupé par ce taux, qu'il juge incompatible avec les engagements officiels de l'État en matière d'inclusion. «L'inclusion doit se traduire dans les faits. Maurice doit faire mieux.»

Un projet qui montre la voie

L'inauguration à l'école Allée-Brillant SENRDC illustre ce que peut produire une mobilisation bien coordonnée. La présidente du Rotary Club de Montebello, Moshinee Heeramun, est revenue sur la genèse du projet, né il y a près d'un an à la suite de l'inauguration de la terrasse. «Il était évident qu'il fallait agir pour faciliter l'accès à cet espace», a-t-elle souligné, rappelant que plusieurs clubs Rotary, partenaires privés et bénévoles se sont mobilisés pour concrétiser le projet. Elle a mis en avant le caractère durable de cette initiative ainsi que l'importance d'offrir aux enfants à besoins spécifiques un environnement propice à l'apprentissage, à l'épanouissement et au jeu.

Une mobilisation collective nécessaire

Le vice-président a appelé à une mobilisation collective - ministères, institutions publiques et paraétatiques, secteur privé et société civile - afin d'accélérer la mise en oeuvre des mesures d'inclusion : recrutements conformes aux obligations légales, accessibilité des infrastructures, formation et accompagnement des personnes concernées.

Il a salué l'engagement des différents intervenants et partenaires ayant contribué au projet : Bernard Leong Son, gouverneur du District 9220, Moshinee Heeramun, Janesh Dookan, Akshay Mahabir, qui président respectivement les Rotary Clubs de Montebello, de Floréal et de Moka, Anil Seeruttun, CEO de Mauritius Post Ltd, et Sadaseeven Sooben, président du conseil d'administration de Mauri Facilities Management Co Ltd.

Il a aussi rendu hommage au personnel éducatif de l'Allée-Brillant SENRDC, aux parents et aux accompagnateurs pour leur engagement quotidien auprès des enfants. Robert Hungley a enfin souhaité que cette initiative encourage d'autres projets similaires à travers le pays afin de renforcer l'autonomie et la participation des personnes vivant avec un handicap dans tous les aspects de la société mauricienne.