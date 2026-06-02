Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw arrête ses choix, Ilay Camara et Moustapha Mbow écartés

Après avoir dévoilé une présélection de 28 joueurs, le sélectionneur national Pape Thiaw a finalisé son groupe pour la Coupe du Monde 2026 durant la nuit du 2 juin. Ilay Camara et Moustapha Mbow sont les deux joueurs écartés, réduisant ainsi la liste aux 26 Lions qui défendront les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.

Le groupe retenu s'articule autour de profils bien connus. En défense, les cadres Edouard Mendy, Moussa Niakhaté sont là, tout comme le capitaine, Kalidou Koulibaly qui a longtemps suscité des doutes avec sa blessure, tandis qu'au milieu, Idrissa Gana Guèye et Pape Gueye assureront l'équilibre. Bara Sapoko Ndiaye, à peine âgé de 18 ans, va connaitre sa 1ère Coupe du monde.

Devant, les regards seront naturellement tournés vers Sadio Mané, toujours guide et symbole de cette génération dorée.

Avec cette liste, Pape Thiaw envoie un message clair : cap sur la compétitivité et la cohésion. Les Lions abordent cette Coupe du Monde avec l'ambition d'aller plus loin que leur meilleur résultat historique, un quart de finale atteint en 2002. Le monde entier aura les yeux rivés sur les Lions.