Togo: Taekwondo - Médailles pour le pays

2 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a réalisé un bel exploit lors de la 17e édition des Championnats d'Afrique de taekwondo disputés à Bamako, au Mali, en décrochant deux médailles en Kyorugi, la discipline olympique du taekwondo.

Ibrahim Mamoudou a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des -74 kg après avoir atteint la finale, où il s'est incliné face au Burkinabè Lamin Mohamed Traoré. De son côté, Fréjus Atcho a décroché le bronze chez les -54 kg après une demi-finale disputée.

Cette moisson constitue une première pour le Togo dans cette compétition continentale classée G4 au calendrier international.

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