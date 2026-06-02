Sénégal: Un hôpital de Tianjin fabrique des coeurs artificiels sauvant des vies

La ville de Tianjin, située au nord de la Chine, à 120 kilomètres de la capitale Beijing, est une zone où la technologie n'a presque plus de secrets pour les entreprises et les entrepreneurs. La robotique permet aux entreprises de cette localité de démultiplier leur production, tandis que le port de la ville, qui fait partie des dix plus grands ports au monde, fonctionne grâce à l'intelligence artificielle avec une présence discrète de l'homme.

Le domaine de la santé bénéficie aussi de cette opportunité. À l'hôpital international de la zone économique et de développement de Tianjin (TEDA), la technologie est mise en oeuvre pour sauver des vies ou les prolonger. Rencontrée au Centre culturel du district de Tianjin Binhai, dans le cadre d'un voyage d'études pour la presse africaine, la cardiologue de l'Hôpital international de TEDA, Zhou Ying, nous révèle qu'ils ont fabriqué un coeur artificiel depuis juillet 2022.

Ce cœur artificiel a été utilisé à plusieurs reprises. Depuis l'invention de cette technologie, 108 patients ont bénéficié de l'implantation d'un coeur artificiel dans cette structure, avec un taux de survie de 85 %, supérieur à la moyenne mondiale estimée à 70 %.

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En Chine, la spécialiste nous renseigne que 234 personnes ont été traitées grâce à ce coeur artificiel. Un coeur artificiel implanté dans l'organisme pèse 75 grammes et a une durée de vie de trois ans avant son renouvellement. Une opération de cette nature coûte 500 000 yuans, soit environ 41 millions de francs CFA. Mme Zhou Ying, responsable du service de cardiologie de cette structure, nous renseigne que leur établissement est disposé à travailler avec des hôpitaux sénégalais pour le développement de cette technologie.

La robotique est aussi très développée dans cette zone industrielle, qui est la seule au monde à accueillir une usine d'assemblage des avions Airbus A320 hors d'Europe. L'entreprise « Atomrobot » livre ainsi plus de 100 000 robots chaque année aux industries du monde entier avec ses 400 employés. Cette entreprise compte plus de 1 000 clients industriels à travers le monde car, selon la responsable de la communication d'Atomrobot, Mao Xuemei, « un robot peut faire le travail de trois personnes » dans l'industrie.

Dans la même zone, l'entreprise « Deepinfar » est également spécialisée dans la fabrication de robots sous-marins intervenant dans la sécurité maritime, le sauvetage sous-marin, l'exploration ainsi que l'exploitation du gaz et du pétrole offshore. C'est dans la zone industrielle Smart Innovation de la ville de Tianjin que se trouve également le siège de Lenovo. Ici, grâce au travail des robots, un ordinateur portable complet est fabriqué en seulement neuf secondes.