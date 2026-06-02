Sénégal: Tivaouane - Une collision fait trois morts sur la RN2

La route a encore fait des victimes sur la route nationale numéro 2, à hauteur de Lam-Lam, dans la commune de Chérif.

Une collision entre une moto Jakarta, un véhicule Cheikhou Chérif et un bus a fait 3 morts, dont le conducteur de la moto Jakarta qui a succombé sur le coup. La violence du choc entre le bus, immatriculé AA-165-UN, et le véhicule Cheikhou Chérif, AA-542-ZX, a occasionné plusieurs blessés, selon les témoignages recueillis sur place.

Selon les mêmes sources, le motocycliste qui roulait dans le même sens que le bus vers Dakar a tenté un dépassement avant de se déporter sur la voie opposée. Il a percuté de plein fouet le minibus qui circulait dans le sens inverse. Le chauffeur du minibus a, quant à lui, perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci a dérapé pour heurter à son tour le bus. En plus du conducteur de Jakarta, le chauffeur du minibus et une passagère enceinte ont perdu la vie, avec plusieurs blessés.

Tel est le bilan provisoire de l'accident de la circulation, après l'intervention des sapeurs-pompiers et des éléments de la gendarmerie de Ndiassane. Les corps et les blessés ont été évacués à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.