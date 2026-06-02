Angola: Le mondial 2026 inaugure une organisation tripartite et un nombre record de participants

Luanda — Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront, du 11 juin au 19 juillet 2026, la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, une compétition qui entrera dans l'histoire en étant organisée pour la première fois par trois pays. L'élargissement du tournoi de 32 à 48 sélections nationales marque également une nouvelle ère pour cette épreuve créée en 1930.

Si cette édition constitue une première en termes d'organisation conjointe entre trois nations, les États-Unis et le Mexique disposent déjà d'une solide expérience en tant que pays hôtes. Les États-Unis avaient accueilli le tournoi en 1994, une édition remportée par le Brésil, et retrouveront ainsi le rôle d'hôte 32 ans plus tard. Le Mexique, pour sa part, a organisé les Coupes du Monde de 1970 et de 1986, remportées respectivement par le Brésil et l'Argentine, devenant ainsi le premier pays à accueillir la compétition à trois reprises.

Le Canada fera, quant à lui, ses débuts en tant que pays organisateur de la plus prestigieuse compétition du football mondial. Cette édition sera également marquée par un renforcement de la représentation africaine, le nombre de places attribuées au continent passant de cinq à dix sélections. L'autre grande nouveauté réside dans l'adoption d'un format élargi à 48 équipes, soit 16 de plus que lors des précédentes éditions disputées depuis la Coupe du Monde 1998 en France.

En vertu de cette réforme, le tournoi comptera 104 rencontres réparties en douze groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont à la phase à élimination directe. Sur le plan organisationnel, les matches se dérouleront dans seize villes hôtes. Les États-Unis concentreront le plus grand nombre de sites avec Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphie, San Francisco, Seattle et le New Jersey. Le pays accueillera également la majeure partie de la phase finale, y compris la finale.

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Au Mexique, les rencontres se disputeront à Mexico, Guadalajara et Monterrey, tandis que le Canada recevra des matches à Toronto et Vancouver. Le mythique stade Azteca, à Mexico, servira de cadre au match d'ouverture le 11 juin, alors que le MetLife Stadium, dans le New Jersey, accueillera la finale le 19 juillet. Depuis la création de la compétition, seuls dix-huit pays ont organisé la Coupe du Monde masculine. L'Uruguay fut le premier à accueillir le tournoi en 1930.

Ont suivi l'Italie (1934), la France (1938), le Brésil (1950), la Suisse (1954), la Suède (1958), le Chili (1962), l'Angleterre (1966), le Mexique (1970), l'Allemagne (1974), l'Argentine (1978), l'Espagne (1982), le Mexique (1986), l'Italie (1990), les États-Unis (1994), la France (1998), le Japon et la Corée du Sud (2002), l'Allemagne (2006), l'Afrique du Sud (2010), le Brésil (2014), la Russie (2018) et le Qatar (2022). L'édition 2026 introduit ainsi une nouvelle dimension dans l'univers du football mondial, tant sur les plans sportif et compétitif que sur les défis logistiques qu'elle représente.