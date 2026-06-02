Angola: La ministre de la Pêche met en avant le potentiel des espèces marines angolaises en Chine

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen dos Santos, a récemment mis en lumière, en Chine, le potentiel de l'Angola dans l'élevage de certaines espèces marines en cages flottantes, notamment le chinchard et le mérou.

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP, la responsable gouvernementale s'exprimait à l'issue d'une visite effectuée dans les villes de Zhoushan et de Yantai, deux centres de référence dans la production halieutique en cages marines et en bassins surélevés. La ministre a souligné les importantes ressources dont dispose l'Angola dans ce secteur, évoquant notamment des espèces nécessitant des périodes de repos biologique afin de favoriser leur reproduction ainsi que celle d'autres variétés marines.

Carmen dos Santos s'est déclarée satisfaite de la qualité des infrastructures visitées, mettant particulièrement en avant les équipements modernes et l'expertise des techniciens impliqués dans ces deux projets de référence en Chine. Le premier projet visité, situé à Zhoushan, est consacré à l'élevage du maigre jaune en cages marines. Il intègre l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production d'alevins jusqu'à la transformation du poisson et aux activités touristiques. Cette initiative contribue également à l'évolution des politiques maritimes chinoises et au développement de l'économie bleue.

Plus d'une centaine de personnes y sont employées. Les pêcheurs locaux bénéficient également de formations dispensées par l'entreprise promotrice du projet et collaborent régulièrement à ses activités. La ministre angolaise a également visité un projet de mariculture implanté à Yantai, dans la province du Shandong. Celui-ci couvre, lui aussi, l'ensemble de la chaîne de valeur et assure l'élevage de trente espèces de poissons ainsi que de mollusques bivalves dans des bassins surélevés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif de cette infrastructure est de développer des souches marines de haute qualité destinées au marché chinois, avec l'appui d'instituts scientifiques spécialisés. Étant donné qu'il n'est pas implanté en milieu marin naturel, ce projet exige un contrôle rigoureux de plusieurs paramètres, notamment la salinité, la température de l'eau, le taux d'oxygène dissous et la densité des populations dans les bassins, afin de garantir la qualité optimale des produits.