Angola: Le volume d'affaires des entreprises françaises au pays est estimé à six milliards d'euros par an

Luanda — Le volume d'affaires de près 115 entreprises françaises implantées en Angola est estimé à six milliards d'euros par an, contribuant ainsi à la diversification de l'économie nationale, a déclaré l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, ce lundi à Luanda.

Lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du « Sommet Stellar 2026 - Ensemble pour l'avenir », la diplomate a souligné que les entreprises françaises comptent 30 000 emplois et participent à la diversification de l'économie angolaise. L'ambassadrice a assuré que la France est pleinement engagée dans la diversification économique de l'Angola, notamment par des investissements dans les secteurs non pétroliers, en particulier dans le domaine technologique.

Sophie Aubert a rappelé que la Banque publique d'investissement de France (BPI) dispose de plus d'un milliard d'euros de garanties pour les entreprises opérant en Angola, afin de dynamiser l'investissement dans le pays. D'après les données disponibles, les échanges commerciaux entre l'Angola et la France ont dépassé les deux milliards d'euros en 2024, soulignant le dynamisme et le potentiel des relations économiques entre les deux pays.