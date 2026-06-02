Angola: La ministre de l'Action sociale plaide pour un renforcement de la protection des enfants

Ndalatando — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a plaidé lundi à Ndalatando pour un renforcement de la vigilance et de la protection des enfants au sein du cadre familial.

La responsable s'exprimait à l'occasion de la cérémonie centrale de la Journée de l'Enfant, organisée dans la province de Cuanza-Norte sous le thème : « Municipaliser les 11 engagements en faveur de l'enfant, c'est promouvoir les droits de l'enfant ». Selon la ministre, la société doit redoubler d'attention à l'égard des plus jeunes. Elle a souligné que le milieu familial doit constituer le premier et le plus sûr rempart de protection de l'enfant.

Ana Paula do Sacramento Neto a rappelé que la protection de l'enfance est pleinement intégrée aux politiques publiques de l'Exécutif, raison pour laquelle son département oeuvre à la municipalisation des 11 Engagements en faveur de l'Enfant. Ces engagements appellent l'État, les familles et les communautés à garantir le développement intégral des enfants ainsi que leur accès à l'éducation, à la santé, à la protection et à l'inclusion sociale.

Les enfants réclament des mesures fermes contre les violences infantiles

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Dans un message empreint d'émotion et centré sur la défense des droits des enfants, la fillette Wizana Correia a estimé que la Journée internationale de l'Enfant devait aller « au-delà de la fête et de la joie ». Profitant de cette commémoration, elle a lancé un appel direct aux autorités angolaises et aux responsables parentaux, exigeant la fin des pratiques qui compromettent l'avenir des nouvelles générations. La petite intervenante a dressé un tableau préoccupant de la situation mondiale et nationale, marqué par des phénomènes tels que la traite des enfants, les mariages précoces, les abus sexuels et l'abandon des mineurs.

L'abandon de responsabilité parentale, l'absence d'enregistrement à l'état civil et l'exclusion scolaire ont également été cités parmi les principales causes de souffrance infantile provoquées par ceux qui devraient assurer leur protection. « Nous demandons à nos autorités de lutter avec fermeté contre toutes les formes de violence et de prendre des mesures sévères contre ceux qui continuent à violer nos droits », a-t-elle déclaré. Tout en dénonçant ces fléaux, Wizana Correia a exprimé la reconnaissance des enfants envers l'Exécutif angolais pour les efforts consentis dans la mise en oeuvre des 11 Engagements en faveur de l'Enfant.

Elle a toutefois souligné l'urgence de leur municipalisation afin de créer, dans chaque municipalité, des espaces où la voix des enfants pourra être entendue. Parmi les revendications formulées figure également la demande de consacrer le 1er juin comme jour férié national afin de permettre une célébration digne de cette date au sein des familles. Au nom de sa génération, la jeune fille s'est également engagée à respecter les aînés, à se consacrer pleinement à ses études et à participer activement aux actions de préservation de l'environnement.

À l'occasion de cette célébration, les enfants ont partagé un déjeuner de fraternisation. La ministre Ana Paula do Sacramento Neto, accompagnée du gouverneur du Cuanza-Nord, João Diogo Gaspar, a procédé à la remise de fauteuils roulants à des enfants à mobilité réduite ainsi que de jouets. L'événement a réuni plus de 2 000 enfants issus des 17 municipalités de la province de Cuanza-Norte, représentant l'ensemble des 21 provinces du pays. Des prestations musicales et des spectacles de danse ont marqué la cérémonie centrale du 1er juin.