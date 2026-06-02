Afrique: Escrime - Yasmine Soussi décroche le bronze aux Championnats d'Afrique 2026 à Abidjan

Yasmine Soussi a remporté la médaille de bronze de l'épreuve de fleuret féminin lors des Championnats d'Afrique d'escrime 2026, organisés du 1er au 5 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La représentante tunisienne a réalisé un parcours remarquable avant de s'incliner en demi-finale face à l'Ivoirienne Isabelle Esteban sur le score de 15 touches à 9.

Pour atteindre le dernier carré, Yasmine Soussi avait largement dominé la Sud-Africaine Lisa Lambert en huitième de finale (15-5), avant d'éliminer l'Algérienne Sonia Ziboud en quart de finale (15-6).

Dans la même compétition, Nour Islam Mechergui a quitté le tournoi dès les huitièmes de finale.

La participation tunisienne se poursuit aux Championnats d'Afrique d'escrime avec l'entrée en lice du vice-champion olympique Farès Ferjani dans l'épreuve du sabre masculin ce mardi, tandis que Yasmine Daghfous représentera la Tunisie dans le tableau féminin mercredi.

La sélection tunisienne est encadrée par les entraîneurs nationaux Sohaib Skandrani pour le sabre et Youssef Madhi pour le fleuret.

Pour cette édition continentale, la Tunisie participe uniquement aux compétitions individuelles de sabre et de fleuret, sans engagement dans les épreuves de l'épée.