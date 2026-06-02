Afrique: Escrime - Yasmine Soussi décroche le bronze aux Championnats d'Afrique 2026 à Abidjan

2 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Yasmine Soussi a remporté la médaille de bronze de l'épreuve de fleuret féminin lors des Championnats d'Afrique d'escrime 2026, organisés du 1er au 5 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La représentante tunisienne a réalisé un parcours remarquable avant de s'incliner en demi-finale face à l'Ivoirienne Isabelle Esteban sur le score de 15 touches à 9.

Pour atteindre le dernier carré, Yasmine Soussi avait largement dominé la Sud-Africaine Lisa Lambert en huitième de finale (15-5), avant d'éliminer l'Algérienne Sonia Ziboud en quart de finale (15-6).

Dans la même compétition, Nour Islam Mechergui a quitté le tournoi dès les huitièmes de finale.

La participation tunisienne se poursuit aux Championnats d'Afrique d'escrime avec l'entrée en lice du vice-champion olympique Farès Ferjani dans l'épreuve du sabre masculin ce mardi, tandis que Yasmine Daghfous représentera la Tunisie dans le tableau féminin mercredi.

La sélection tunisienne est encadrée par les entraîneurs nationaux Sohaib Skandrani pour le sabre et Youssef Madhi pour le fleuret.

Pour cette édition continentale, la Tunisie participe uniquement aux compétitions individuelles de sabre et de fleuret, sans engagement dans les épreuves de l'épée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.