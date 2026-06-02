Tunisie: Pluviométrie - Jusqu'à 40 mm enregistrés à Fériana, voici les quantités relevées par région

2 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les intempéries ont marqué plusieurs régions du pays au cours des dernières 24 heures. Selon les données publiées par l'Institut national de la météorologie (INM), la délégation de Fériana, dans le gouvernorat de Kasserine, a enregistré la plus importante quantité de pluie avec 40 millimètres de précipitations entre le lundi 1er juin 2026 à 7h00 et le mardi 2 juin 2026 à 7h00.

D'autres régions ont également connu des pluies d'intensité variable. À Kasserine, les quantités relevées ont atteint 14 mm au chef-lieu du gouvernorat, 10 mm à Majel Bel Abbès et 8 mm à Sbeïtla.

Dans le gouvernorat du Kef, 8 mm ont été enregistrés à Tajerouine contre 3 mm au Kef. À Siliana, les précipitations ont atteint 2 mm à Aïn Boussaâdia et 1 mm au Krib.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid a également bénéficié de pluies notables avec 8 mm à Bir El Hfey, 7 mm à Menzel Bouzaïane, 5 mm à Sebala Ouled Asker et Ouled Haffouz, ainsi que 2 mm à Sidi Ali Ben Aoun.

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À Gafsa, les quantités enregistrées ont varié entre 1 et 7 mm, avec un maximum observé à Sidi Aïch. Des précipitations ont aussi été relevées dans plusieurs localités des gouvernorats de Mahdia, Sousse, Sfax, Gabès et Kairouan.

L'INM a par ailleurs signalé des chutes de grêle dans les délégations de Souassi et Chorbane, dans le gouvernorat de Mahdia, au cours de la même période.

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