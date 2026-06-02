Tunisie: Aziza Seddik, première Tunisienne certifiée instructrice internationale par l'OACI

La Tunisienne Aziza Seddik, directrice du Centre régional de formation en sécurité de l'aviation de Tunis, vient de décrocher une certification internationale majeure délivrée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Grâce à cette distinction, obtenue dans le cadre d'un programme de formation avancée supervisé par cette agence des Nations Unies, elle devient officiellement la toute première femme au monde à obtenir cette accréditation internationale en tant qu'instructrice certifiée dans le domaine de l'aviation civile.

Cette performance historique a été confirmée par un communiqué officiel du Centre régional de formation en sécurité de l'aviation de l'OACI à Tunis, dont l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) a obtenu une copie. Au-delà de la réussite personnelle, cette reconnaissance mondiale permet de renforcer le rayonnement du centre tunisien en consolidant son statut d'établissement de référence pour la formation et la qualification dans toute la région. L'événement marque également une avancée significative pour l'expertise tunisienne, appelée à intégrer plus largement les programmes d'instruction de l'OACI.

Ce couronnement s'inscrit directement dans la stratégie globale de l'organisation onusienne, qui s'efforce d'élever le niveau de compétences des professionnels du secteur aéronautique. En modernisant les systèmes d'apprentissage selon les meilleures pratiques mondiales, l'OACI vise à garantir une sécurité, une sûreté et une efficacité opérationnelle optimales pour l'ensemble du transport aérien international.