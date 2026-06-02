Tunisie: Bizerte - Une invasion de moustiques géants terrorise les habitants et paralyse les commerces

2 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une prolifération massive de moustiques de grande taille perturbe gravement la vie quotidienne et l'activité commerciale dans les localités de Menzel Bourguiba, Tinja et Mateur, dans le gouvernorat de Bizerte. Face à la colère des habitants et des commerçants, les autorités régionales ont annoncé le déclenchement d'une campagne de démoustication d'urgence ce mardi.

Le phénomène a débuté dans la nuit du dimanche avant de s'intensifier nettement le lundi soir, impactant l'activité économique locale. Les clients ont déserté les terrasses de cafés, les restaurants et les espaces publics, contraignant plusieurs commerçants et artisans à fermer prématurément leurs établissements.

Devant l'urgence de la situation, le président du Conseil régional de Bizerte, Marouane El Abassi, a annoncé que les autorités locales engageraient des actions concrètes dès ce mardi. L'intervention consistera en des opérations de pulvérisation d'insecticides ciblant prioritairement les gîtes larvaires et les zones de reproduction des insectes.

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Le mécontentement des habitants : Tout en exigeant une intervention immédiate, les riverains ont exprimé leur incompréhension face au calendrier des autorités. Les citoyens s'interrogent notamment sur l'absence de campagnes de prévention et de traitement préventif dès le début du printemps, ce qui aurait permis d'éviter cette crise sanitaire et économique.

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