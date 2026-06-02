Tunisie: Omar Bouzouada nommé à la tête de la CPG et du GCT

2 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Par décret n° 2026-79 du 1er juin 2026, publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), Omar Bouzouada, est nommé Président directeur général de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe chimique tunisien (GCT).

Dans le même cadre, le décret n° 2026-80 du 1er juin 2026Il mais fin aux fonction de Abdelkader Amaidi, en qualité de Directeur Général de la Compagnie des phosphates de Gafsa.

Par décret n° 2026-81 du 1er juin 2026, il est mis fin aux fonctions de Hédi Youssef, en qualité de directeur général du Groupe chimique Tunisien.

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