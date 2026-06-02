Tunisie: Récolte céréalière - Le coup d'envoi fixé au 3 juin dans le gouvernorat de Tunis

Le Commissariat Régional au Développement Agricole de Tunis a annoncé lundi le calendrier officiel de la campagne de moisson céréalière 2025/2026. La récolte débutera le 3 juin pour l'orge, tandis que celle du blé dur, du blé tendre et du triticale commencera le 8 juin.

Cette planification découle des inspections de terrain menées par les services techniques, qui ont mesuré des taux d'humidité conformes aux normes de maturité, à savoir 11% pour l'orge, 11,8% pour le blé dur, 12,7% pour le blé tendre et 13,4% pour le triticale. Pour faciliter la logistique de cette saison, l'autorité agricole autorise également les producteurs de la région à acheminer et livrer leur récolte dans les centres de collecte des gouvernorats voisins.