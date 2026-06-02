Tunisie: Baccalauréat - Les conseils d'une psychologue aux élèves et aux parents

La préparation psychologique au baccalauréat est tout aussi cruciale que les révisions académiques pour garantir la réussite des candidats. C'est l'avertissement lancé ce mardi 2 juin 2026 par la psychologue Lilia Tlili, qui appelle les élèves à la gestion du stress et exhorte les parents à instaurer un climat familial serein à l'approche des épreuves.

Lors de son intervention à la Radio Nationale, la spécialiste a mis en avant trois piliers fondamentaux : la gestion de l'anxiété, la confiance en soi et la disponibilité mentale.

Pour surmonter le trac juste avant la distribution des sujets, Lilia Tlili recommande vivement aux candidats d'utiliser des techniques de respiration profonde. Elle a également insisté sur un point clé : les élèves doivent impérativement éviter de se comparer à leurs camarades afin de ne pas nourrir une angoisse inutile.

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La psychologue a adressé des recommandations directes aux familles, rappelant que l'attitude des parents influe grandement sur l'état d'esprit des bacheliers. Les parents sont invités à offrir un soutien moral constant et une stabilité psychologique, tout en évitant de projeter une pression excessive sur leurs enfants. Selon l'experte, la maison doit rester un espace calme, rassurant et le plus naturel possible, loin de toute source de stress négatif.