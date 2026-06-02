Tunisie: Médicaments génériques - Le ministère de la Santé renforce son partenariat avec la société indienne Tenshi

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a tenu ce lundi une séance de travail avec les responsables de la société indienne Tenshi, spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques et innovants. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir l'investissement et à renforcer l'industrie pharmaceutique en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, la société indienne a déjà entamé ses activités de production en partenariat avec la Société tunisienne des industries pharmaceutiques (SIPHAT), marquant une nouvelle étape dans le développement de la fabrication locale de médicaments.

À cette occasion, Mustapha Ferjani a souligné que la Tunisie poursuit sa stratégie de renforcement de sa souveraineté pharmaceutique à travers l'encouragement de la production nationale. Il a indiqué que le secteur pharmaceutique tunisien est appelé à jouer un rôle moteur dans l'économie nationale et à devenir une plateforme d'exportation vers les marchés africains et arabes.

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Le ministre a également insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme du système de santé et du secteur pharmaceutique en passant à une phase davantage axée sur la mise en oeuvre concrète des projets. Cette démarche repose notamment sur l'attraction des investissements, le transfert de compétences, la création d'emplois et l'amélioration de l'accès des citoyens à des médicaments sûrs et efficaces.

Cette coopération entre la Tunisie et le groupe indien Tenshi s'inscrit dans la volonté des autorités de développer les capacités nationales de production pharmaceutique et de renforcer la compétitivité du secteur à l'échelle régionale.