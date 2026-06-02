Tunisie: Le Portugais Tozé Marreco nouvel entraîneur du Stade Tunisien

2 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Stade Tunisien a officialisé, lundi soir, la nomination du technicien portugais Tozé Marreco à la tête de son équipe première de football pour la saison 2026-2027. L'annonce a été publiée sur la page Facebook officielle du club de la capitale.

À 39 ans, le nouveau timonier du Stade Tunisien possède une solide expérience internationale acquise durant sa carrière de joueur professionnel, qui l'a mené à évoluer dans plusieurs championnats européens, notamment en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse.

Sur le banc, le jeune entraîneur a déjà dirigé des formations notables au Portugal. Il a notamment pris les rênes de Gil Vicente et de Tondela en première division portugaise, après avoir fait ses armes avec le club de Farense en deuxième division.

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